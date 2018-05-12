МОСКВА, 11 травня — . Процес приватизації державних підприємств в Україні має бути прискорений, заявив голова представництва Євросоюзу в Києві Хьюг Мінгареллі. © Fotolia / UlybruСрочная розпродаж. Що потрібно знати про приватизацію держмайна України

Представник ЄС нагадав, що закон про приватизацію був прийнятий Верховною радою.

“І ми почали працювати у робочій групі з реструктуризації та приватизації державних підприємств. Це очевидно необхідно прискорити”, — цитує Мінгареллі агентство УНІАН.

Крім того, він зазначив, що в Євросоюзі розглядають як “дуже важливу” земельну реформу на Україні.

Проведення масштабної приватизації є одним із вимог міжнародних кредиторів України. Верховна рада в січні прийняла закон “Про приватизацію державного та комунального майна”.

У травні український урядовий комітет затвердив перелік з 26 великих державних підприємств для приватизації в 2018 році. До нього увійшли, зокрема, Одеський припортовий завод, найбільше машинобудівне підприємство України “Азовмаш”, найбільший на Україні виробник турбінного устаткування для енергетики компанії “Турбоатом”, “Запорізький титано-магнієвий комбінат” та ряд інших підприємств.