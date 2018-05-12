ВАШИНГТОН, 11 травня — . Звільнення трьох американців з КНДР створило умови і основу для успішної зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином, заявив держсекретар США Майк Помпео.

© AP Photo / Evan VucciСША не платили КНДР за звільнення трьох американців, заявив Трамп”Їх звільнення створило умови для успішної зустрічі між президентом Трампом і Кім Чен Ином”, — сказав Помпео. За його словами, США продовжать підготовку саміту з Північною Кореєю.

Держсекретар США двічі побував у КНДР, де зустрічався з Кім Чен Ином. У результаті переговорів у Пхеньяні були звільнені три громадянина США корейського походження, які близько двох років утримувалися під вартою. Разом з Помпео вони повернулися до Америки.

У минулий четвер президент Трамп написав у Twitter, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня в Сінгапурі.