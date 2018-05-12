Нікол Пашинян сподівається на збереження добрих відносин з Росією.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що не має наміру робити кроки, які б негативно вплинули на відносини Єревана з Кремлем, а також висловив впевненість, що російсько-вірменські відносини будуть поліпшуватися.

“Думаю, що відносини між Єреваном і Москвою зміняться, але на краще. Я в цьому майже впевнений. Я розумію, що в Москві є побоювання і, я думаю, що після наших розмов, після наших зустрічей цих обеспокоенностей не буде і вірмено-російських відносинах все зміниться на краще”, – заявив глава уряду в інтерв’ю російському телеканалу.

Пашинян підкреслив, що акції протесту у Вірменії були викликані виключно внутрішніми проблемами країни, а протестувальники не висували жодних вимог щодо зовнішньополітичного курсу країни.