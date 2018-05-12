МЕХІКО, 11 травня – . Два велосипедиста-іноземця, тіла яких були знайдені в районі мексиканського міста Окосинго штату Чьяпас, загинули насильницькою смертю, повідомила в п’ятницю прокуратура штату.

© AP Photo / Gustavo AguadoВ Мексиці застрелили ще одного мэраРанее там були знайдені останки зниклого німецького веломандрівника Хольгера Франца Хагенбуша і тіло велосипедиста з Польщі Кшиштофа Хмелевського. Їх тіла були виявлені порізно 26 квітня і 4 травня, проте, як вважає прокуратура, з Сан-Крістобаля-де-лас Касаса вони могли виїхати в бік Паленке разом. По дорозі на них було скоєно напад з метою пограбування.

“Це могло бути напад із застосуванням насильства, у нас є двоє загиблих, і поки мова йде про навмисне вбивство”, — наводить канал Televisa заяву прокурора Луїса Альберто Санчеса.

Портал Universal у свою чергу відзначає, що поляку стрельни і в голову, а потім обезголовили, а німецькому громадянинові відрізали одну руку в момент нападу.