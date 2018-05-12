МОСКВА, 11 травня — . Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв привітав з призначенням на посаду прем’єр-міністра Малайзії Махатхира Мохамада, повідомила прес-служба уряду РФ.

© AP Photo / Andy WongНовый етап в історії Малайзії: прем’єр помилував “заклятого партнера””Росію та Малайзії пов’язують дружні і партнерські відносини. Поступально розвивається взаємодія в торговельно-економічній, науково-технічній, культурно-гуманітарній та інших сферах. Успішно реалізуються великі спільні проекти”, — цитуються слова Медведєва з вітальної телеграми.

Як зазначив Медведєв, він готовий до активної роботи з Мохамадом в цілях подальшого нарощування всього комплексу російсько-малайзійського співробітництва.

Махатхір Мохамад, зайнявши посаду глави уряду Малайзії у свої 92 роки, став найстарішою людиною у світі, обраним на пост прем’єр-міністра. Вперше доктор Махатхір Мохамад став прем’єр-міністром Малайзії в 1981 році, коли йому було 56 років, і залишив цей пост в 2003 році. У попередній раз він був четвертим прем’єром Малайзії з моменту здобуття країною незалежності від Великобританії.

На загальних виборах, що пройшли у Малайзії 9 травня, опозиційна коаліція на чолі з Махатхиром Мохамадом здобула перемогу, вперше в постколоніальної історії країни відібравши владу у коаліції “Барисан Насіональ” (Національний Фронт), якій в минулому керував сам Махатхір Мохамад.