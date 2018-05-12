ВАШИНГТОН, 11 травня — . Південна Корея і США обговорюють можливість полегшення санкційного тягаря КНДР на цьому етапі, заявила в п’ятницю журналістам глава південнокорейського МЗС Кан Ген Хва.

© AP Photo / Lee Jin-мапФранция, ФРН, Великобританія і Південна Корея закликали зміцнити санкції проти КНДР”Ми чітко позначили, що санкції залишаться в силі, поки ми не побачимо помітних і значних кроків з боку КНДР на шляху до денуклеаризації… Ми не обговорюємо зняття санкцій в даний момент”, — сказала вона.

Наприкінці квітня відбувся перший за десять років саміт лідерів Південної Кореї і КНДР. Кім Чен Ин став першим північнокорейським керівником, який перейшов через військово-демаркаційну лінію в зону відповідальності Південної Кореї.

За підсумками саміту було прийнято спільну декларацію, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання.

На 12 червня запланована зустріч президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина, де також будуть обговорюватися питання денуклеаризації і відмови КНДР від ракетної програми. До цього Трамп проведе саміт зі своїм південнокорейським колегою Мун Чже Іном в Вашингтоні.