ВАШИНГТОН, 11 травня – . Представники Південної Кореї навряд чи візьмуть участь у майбутньому 12 червня в Сінгапурі саміті президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

“Я не думаю, що є плани по їх (Південної Кореї) участі (у переговорах) в цей конкретний день. Але, звичайно, вони є партнерами в цьому процесі і, як ви знаєте, президент (Південної Кореї) Мун (Чже Ін) буде тут 22 травня, щоб продовжити ці обговорення. Ми як і раніше в тісному контакті з південнокорейцями”, — сказала Сандерс на брифінгу, відповідаючи на питання про можливу участь Мун Чже Іна або інших представників Сеула в саміті США-КНДР.