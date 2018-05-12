МОСКВА, 12 травня — . Українська рок-група “Воплі Відоплясова” втратила третини глядачів на концерті в Гаазі з-за русофобского висловлювання соліста колективу Олега Скрипки. Про це сам музикант розповів в ефірі “112”. Скрипка вибачився перед пранкерами за слова про гетто для російськомовних

Він зізнався, що під час виступу повів себе надто емоційно і “ляпнув” фразу, яка образила частину аудиторії.

“Приємно тут, в Голландії, в Європі, в Гаазі, виступати, де буде суд над Росією”, — сказав Скрипка.

Після цього, за словами музиканта, третина відвідувачів залишили концерт. Тим не менш артист не вибачився за свою поведінку, а заспокоїв себе тим, що серед померлих були тільки росіяни.

Реакція колег по сцені

Заява Скрипки нічого не значить, вважає співак Юрій Лоза.

“Собака гавкає — вітер несе. Хто такий Скрипка взагалі? Він хто? Політичний діяч? Від нього щось залежить? <…> Це жодним чином не позначається ні на нашому добробуті, ні на нашому відношенні до світу, ні навіть світу — до нас. Що він, великий музикант, чи що?” — заявив музикант в інтерв’ю телеканалу “360”.

На думку Лози, українські співаки роблять все, щоб посваритися з Росією, так як їх країна “виконує замовлення США”. © РИА Новини / Володимир Астапкович”Расова особина”: на Скрипку зажадали порушити кримінальну справу

Лідер групи “Калинов мост” Дмитро Ревякін зізнався, що його шокувала новина, так як зі Скрипкою вони знайомі особисто і багато разів виступали разом.

“Може бути, Олега Скрипку попросити повернути всі гроші, які він заробив у Росії? У мене немає слів. Я його особисто знаю з 1988 року, коли ми разом грали в Литві на рок-фестивалі, де були музиканти з Англії, Фінляндії, СРСР. І в тому числі була група “Воплі Відоплясова”. Я йому дарував свою книгу віршів нещодавно, в 2013 році. Для мене це дивно, коли люди так заявляють”, — сказав співак в бесіді з “360”.

Скандали з участю Скрипки

© РИА Новини / Артем Житенев”Немає виправдання”: Пушков прокоментував слова Скрипки про геттоРанее лідер групи “Воплі Відоплясова” вже викликав скандал неоднозначними висловлюваннями. Так, у квітні минулого року музикант заявив, що українці, які не можуть вивчити державну мову, володіють низьким IQ, тому їх потрібно поселити в гетто.

Ці слова викликали суспільний резонанс як в Україні, так і в Росії. Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова запропонувала оформити це висловлювання у вигляді розтяжок для привітання учасників і розвісити по всьому Києву від аеропорту Бориспіль до Хрещатика.

Глава українського МВС Арсен Аваков, в свою чергу, назвав слова Скрипки “огидними”.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийЯзык без кісток