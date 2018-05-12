Своєю думкою поділився відомий генерал.

«Відбуваються суттєві зміни в характері загроз у нашому регіоні, на східному фланзі НАТО. Ні для кого не секрет, що між Росією і Заходом йде нова гібридна холодна війна», — пише у виданні Rzeczpospolita польський генерал, колишній глава Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей.

Польща знаходиться на першій лінії цієї конфронтації — в першу чергу вона знаходиться під загрозою можливої агресії. «Тому ми особливо зацікавлені в умілому та ефективне реагування як наших, так і союзницьких військ на ці загрози», — додає Козей.

Це значною мірою залежить від добре організованої системи верховного командування на східному фланзі. Тому важливим завданням є модернізація цієї системи, поліпшення вже існуючих рішень.

«На мою думку, варто розглянути ідею встановлення загального регіонального операційного командування сил першого стратегічного удару НАТО в північно-східному напрямку. Минуло вже час «плоского» стратегічного союзу одній проекції, типового для політичних і стратегічних умов холодної війни, які вимагали найчастіше невеликих операцій низької інтенсивності», — пояснює генерал.

Таке командування повинно бути побудовано на базі польського вищого операційного командування, за допомогою його розвитку до рівня союзницького багатонаціонального командування на час загрози та війни. Польське національне командування повинно стати одночасно командуванням союзницьким. Це так званий принцип подвійного парасольки, практикується, наприклад, американськими збройними силами, а також у рамках співробітництва НАТО з Європейським союзом.

«З чого випливає необхідність такої ініціативи?» — задається питанням глава Бюро національної безпеки. Не підлягає сумніву, що з точки зору операційної ефективності та принципу стратегічної безперервності в реагуванні на агресію головнокомандувачем в оборонній операції на території Польщі, в захист Польщі, повинен бути в будь-яких стратегічних умовах і в будь союзницької ситуації один командувач.

Ця умова має бути виконано без урахування виду агресії. Незалежно від того, буде вона нижче порога відкритої регулярної війни, буде мати обмежений характер або ж буде повномасштабної, — командування союзників і національними силами має бути зосереджена в одних руках, пояснює Козей.

«Може вищевказані умови у повному обсязі виконувати виключно національний командувач?» — задається черговим питанням генерал і відразу ж відповідає на нього: ні, адже у разі визнання в рамках альянсу факту агресії командування обороною на цій частині НАТО повинен здійснювати союзницький командувач, а не національний. У випадку повномасштабної агресії запуск командування альянсу був би практично автоматичним, у разі обмеженої агресії — може бути тільки з певною затримкою. «Тоді наш операційний командувач повинен бути включений у підпорядкування командувача НАТО, і це він буде проводити оборонну операцію на території Польщі», — стверджує польський генерал.

«A може в такому випадку виконати такі вимоги союзницький командувач? Тут також відповідь негативна. Тому що немає гарантії того, що в будь-якій ситуації НАТО відразу ж почне союзницьку операцію. Це стосується випадків, в яких складно досягти консенсусу оцінки ситуації і рішення щодо спільного реагування на неї», — підкреслює він.

Тому оптимальним рішенням з точки зору безперервності і ефективності командування в обороні Польщі стало б поєднання в одній структурі можливості національного і союзницького командування. Слід зауважити, що це було б також оптимальним рішенням в плані подальшого розвитку можливостей НАТО швидкого реагування на східному фланзі, підводить підсумок Станіслав Козей.