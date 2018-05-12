ДОХА, 12 травня — , Юлія Троїцька. Російськомовна діаспора в Катарі в п’ятницю провела вечір пам’яті, присвячений 73-ій річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, передає кореспондент . © Фото : УралвагонзаводВсепобеждающая пам’ять: “Безсмертний полк” в Естонії дає надію

Влаштований Координаційною радою організацій російських співвітчизників (КСОРС) в Катарі вечір пройшов під акомпанемент і живе виконання мелодій воєнних років російським хором “Камертон”.

Співвітчизники з різних країн колишнього Радянського Союзу згадували своїх родичів, які брали участь у битвах і працювали в тилу, найяскравіші моменти їх військових буднів, розповідали про їхні подвиги, нагороди, людських якостях і життя після війни. Діти з російськомовного підліткового клубу Катару читали вірші про війну.

В кінці вечора його учасники усі разом виконали пісню “День Перемоги”, пройшли з портретами рідних в “Безсмертному полку”, після чого їх чекала справжня польова кухня: з похідної кашею та чаєм з казанка.

© РИА Новини / Данило Гарчиа Ді Мео”Безсмертний полк” — поки ми пам’ятаємо переможців, вони живыКак розповіла заступник голови КСОРС Катерина Кременська, їм довелося перенести святкування Дня Перемоги на п’ятницю, оскільки цей день є вихідним у Катарі. За її словами, протягом останніх чотирьох років російськомовна громада в Катарі відзначала це свято масштабними концертами на військову тему і проведенням акції “Безсмертний полк”, але в цьому році рада вирішила зробити святкування перемоги більш камерним і розбавити музичні та поетичні виступи особистими спогадами про героїв війни.

Раніше рада співвітчизників провів в Досі захід з нагоди Дня Перемоги для самих маленьких: діти переглянули мультфільми про війну, пронесли портрети своїх прабабусь і прадідусів-учасників війни і поїли “солдатської” каші.