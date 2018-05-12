НЬЮ-ЙОРК, 12 травня — . Китайський мільярдер отримав 4 роки в’язниці за підкуп чиновників ООН, йдеться в заяві окружної прокуратури Нью-Йорка. © REUTERS / Kenzaburo Fukuhara/Pool/File PhotoКитай і Індія змагаються в боротьбі з корупцією: кари проти шахів

“Енг Лап Сенг (Девід Енг), голова девелоперської компанії Макао, був засуджений до 48 місяців в’язниці за участь у схемі з дачі хабара послам ООН заради схвалення будівництва конференц-центру в Макао”, — йдеться в поширеній заяві відомства. Передбачалося, що новий центр брав би, в тому числі, серед інших заходів, і щорічну конференцію ООН з розвитку.

Раніше суд у Нью-Йорку визнав Енг Лап Сэнга винним у підкупі чиновників ООН. Крім корупції 69-річний девелопер визнаний винним у змові і відмиванні грошей.

У жовтні 2015 року прокуратура Нью-Йорка почала розслідування корупційної схеми з можливою участю посадових осіб ООН, пов’язаної з будівництвом нерухомості в китайському Макао. Звинувачення були висунуті відносно китайського девелопера Енг Лап Сэнга і пов’язаних з ним осіб.

Сторона обвинувачення представила докази, що Енг Лап Сенг з 2010 по 2015 рік заплатив двом представникам ООН сотні тисяч доларів для просування свого проекту.

Один з фігурантів розслідування екс-президент Генеральної Асамблеї ООН і постпред Антигуа і Барбуда Джон Еш помер у червні 2016 року. Колишній постпред Домініканської республіки Френсіс Лоренсо вже визнав себе винним в отриманні хабарів і в очікуванні вироку перебуває на волі під заставою. —0-