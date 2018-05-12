МОСУЛ, 12 травня — , Рафаель Даминов. Парламентські вибори пройдуть в суботу в Іраку вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ* (“Ісламська держава”*, заборонена в РФ). © AP Photo / Ahmed AlhusseineyВ Іраку за п’ять днів до виборів вбили кандидата в депутати парламенту

Востаннє голосування в законодавчі збори Іраку проводилося чотири роки тому. Через кілька місяців після їх завершення понад сорок відсотків країни, розташованої в межиріччі Тигру і Євфрату, була захоплена терористичним угрупуванням ІГ*. Ряд політичних сил звинуватили в тому, що трапилося влади країни, чия “несправедлива конфесійна політика”, на їх думку, і привела до перемоги радикалів. Багато жителів Іраку з надією очікують результатів нинішнього голосування, розраховуючи, що новому уряду, сформованому за його підсумками, вдасться вивести країну з затяжного піке.

У четвер в Іраку пройшло дострокове голосування. У ньому взяли участь іракські військовослужбовці, представники поліції, інших сил безпеки, а також курдських формувань пешмерга. Також в голосуванні брали участь ув’язнені іракських в’язниць і люди, які проходять лікування у лікарнях. Явка, за даними місцевого виборчкому, склала 76%.

Вибори на всій території Іраку стартують в суботу о 7.00 за місцевим часом (збігається з київським часом).

Виборці та кандидати

© Sputnik / Сара НуреддинПосол Іраку заявив про остаточну перемогу над ІГ* в странеПо даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, вибирати нових депутатів зможуть 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь двадцять дев’ять виборчих блоків, які об’єднали близько двохсот різних політичних партій. Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

На думку більшості опитаних кореспондентом іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони Халед аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул.

Наступний фаворит передвиборної гонки — “Альянс фатх”, список якої очолює популярний серед шиїтів, екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”. В об’єднання входять представники впливової серед шиїтської громади країни Вищої ісламської ради Іраку і інші невеликі політичні партії. Лідери обох блоків в ході передвиборної гонки ставили собі в заслугу перемогу над терористичним угрупуванням ІГ*.

Також високі шанси на значну кількість місць у парламенті, на думку спостерігачів, у блоку “Держава закону”, очолюваного колишнім прем’єром країни, а нині віце-президентом Нурі аль-Малікі.

Традиційно у виборах бере участь впливовий шиїтський релігійний діяч Муктада ас-Садр. Він очолює коаліцію “Саирун”. У неї поряд з іншими партіями і рухами входить і іракська комуністична партія. Також у виборах бере участь блок іншого відомого шиїтського богослова Аммара Аль-Хакіма “Аль-Хікма” і рух очолюване віце-президентом країни, представником сунітської громади — Усамою ан-Нуджайфи. Найбільш впливовою коаліцією від Іракського Курдистану виступає об’єднання двох найстаріших правлячих в цьому регіоні партій — Демократична партія Курдистану (ДПК) та Патріотичний союз Курдистану (ПСК).

*Терористична організація, заборонена в Росії