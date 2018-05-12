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В Іраку пройдуть парламентські вибори

12.05.2018

МОСУЛ, 12 травня — , Рафаель Даминов. Парламентські вибори пройдуть в суботу в Іраку вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ* (“Ісламська держава”*, заборонена в РФ).Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак. архивное фото© AP Photo / Ahmed AlhusseineyВ Іраку за п’ять днів до виборів вбили кандидата в депутати парламенту

Востаннє голосування в законодавчі збори Іраку проводилося чотири роки тому. Через кілька місяців після їх завершення понад сорок відсотків країни, розташованої в межиріччі Тигру і Євфрату, була захоплена терористичним угрупуванням ІГ*. Ряд політичних сил звинуватили в тому, що трапилося влади країни, чия “несправедлива конфесійна політика”, на їх думку, і привела до перемоги радикалів. Багато жителів Іраку з надією очікують результатів нинішнього голосування, розраховуючи, що новому уряду, сформованому за його підсумками, вдасться вивести країну з затяжного піке.

У четвер в Іраку пройшло дострокове голосування. У ньому взяли участь іракські військовослужбовці, представники поліції, інших сил безпеки, а також курдських формувань пешмерга. Також в голосуванні брали участь ув’язнені іракських в’язниць і люди, які проходять лікування у лікарнях. Явка, за даними місцевого виборчкому, склала 76%.

Вибори на всій території Іраку стартують в суботу о 7.00 за місцевим часом (збігається з київським часом).

Виборці та кандидати

Ситуация в Ираке. © Sputnik / Сара НуреддинПосол Іраку заявив про остаточну перемогу над ІГ* в странеПо даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, вибирати нових депутатів зможуть 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь двадцять дев’ять виборчих блоків, які об’єднали близько двохсот різних політичних партій. Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

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На думку більшості опитаних кореспондентом іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони Халед аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул.

Наступний фаворит передвиборної гонки — “Альянс фатх”, список якої очолює популярний серед шиїтів, екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”. В об’єднання входять представники впливової серед шиїтської громади країни Вищої ісламської ради Іраку і інші невеликі політичні партії. Лідери обох блоків в ході передвиборної гонки ставили собі в заслугу перемогу над терористичним угрупуванням ІГ*.

Також високі шанси на значну кількість місць у парламенті, на думку спостерігачів, у блоку “Держава закону”, очолюваного колишнім прем’єром країни, а нині віце-президентом Нурі аль-Малікі.

Традиційно у виборах бере участь впливовий шиїтський релігійний діяч Муктада ас-Садр. Він очолює коаліцію “Саирун”. У неї поряд з іншими партіями і рухами входить і іракська комуністична партія. Також у виборах бере участь блок іншого відомого шиїтського богослова Аммара Аль-Хакіма “Аль-Хікма” і рух очолюване віце-президентом країни, представником сунітської громади — Усамою ан-Нуджайфи. Найбільш впливовою коаліцією від Іракського Курдистану виступає об’єднання двох найстаріших правлячих в цьому регіоні партій — Демократична партія Курдистану (ДПК) та Патріотичний союз Курдистану (ПСК).

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*Терористична організація, заборонена в Росії

 

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