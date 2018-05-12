МОСКВА, 12 травня — . В афінському районі Екзархія відбуваються зіткнення анархістів і поліцейських з сил спеціального призначення, повідомляє видання “Прото тема”.

© РИА Новини / Дмитро ВиноградовГреческие влади пообіцяли покласти край безчинствам анархистовВозле площі Канигос незадовго до півночі приблизно двісті молодих людей в капюшонах напали на поліцейських і закидали їх “коктейлями Молотова” і камінням, поліція відповіла сльозогінним газом і світло-шумовими гранатами, проте змушена була відступити.

Кілька днів тому мешканці району звернулися до влади з проханням навести порядок і припинити безчинства анархістів.

Сайт gazzetta.gr пише, що в зіткненнях беруть участь футбольні фанати – приблизно тисяча осіб. Вони били вітрини магазинів, підпалювали сміттєві баки.

Незадовго до цього ввечері в п’ятницю масові заворушення відбулися в цьому ж районі біля площі Караискаки – “вболівальники” напали на офіс салонікського клубу ПАОК і приблизно на 150 його фанатів, які приїхали в Афіни напередодні майбутню гри ПАОК-АЕК.

Анархісти в Греції останнім часом все частіше влаштовують заворушення. Так, 10 травня анархісти з грецької організації “Рубікон” розгромили в Афінах офіс британської неурядової організації Oxfam, заявивши про її причетність до скандалу з педофілією. У квітні члени “Рубікону” облили фарбою стіну посольства Франції в Афінах, протестуючи проти ударів по САР. Ще раніше вони закидали пляшками з фарбою консульство Туреччини.