МОСКВА, 12 травня — . НАТО необхідно продемонструвати єдність у протистоянні з Росією, яка “розуміє тільки силу”, заявив екс-командуючий сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. © AP Photo / Czarek SokolowskiВ НАТО поскаржилися на ефективність “російської пропаганди”

“Росія — це велика країна з великою історією і людьми, але вони поважають тільки силу. Якщо наш альянс не продемонструє єдність і рішучість, то ми будемо тільки заохочувати її агресію”, — сказав Ходжес в інтерв’ю польському телеканалу TVN24.

За словами генерала, мета Москви полягає у підриві принципів Євросоюзу і НАТО і переконанні членів альянсу в нездатності організації їх захищати.

“Це означає, що ми маємо справу з гібридною війною, дезінформацією, ядерною загрозою і кибертеррористическими атаками”, — заявив він. Олексій АгарышевЭкс-співробітник Білого дому розповів про плани кібероперації проти Росії

Генерал додав, що Росія вважає своїм обов’язком захист своїх громадян за кордоном, що, на думку Ходжеса, може служити приводом для швидкого вторгнення в прибалтійські країни або Польщу.

“Як ми можемо запобігти вчинення Росією такої великої помилки? Альянс прагне збільшити швидкість нашої реакції. Те, що робить Польща в плані модернізації, збільшить наші можливості. <…> Ми повинні показати Росії, що ми можемо переміщатися швидко або так само швидко, як вони. Потім ми можемо мати з ними такі ж відносини, як під час холодної війни”, — заявив генерал.

“Стримування Росії”

© РИА Новини / Владислав БелогрудВ НАТО помітили відродження російської армії, наприкінці квітня в Брюсселі пройшло засідання глав МЗС країн НАТО. Тоді сторони підтвердили, що продовжать проводити політику стримування щодо Росії. Як зазначив генсек альянсу Йенс Столтенберг, для організації важливо швидко реагувати на що з’являються виклики, як було у випадку з “справою Скрипалів”

При цьому в Москві неодноразово заявляли, що не причетні до отруєння працював на британську розвідку екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Росія не раз висловлювала готовність до співпраці з альянсом та діалогу в рамках Ради Росія — НАТО. Як зазначило джерело в МЗС, скорочення числа російських представників при альянсі сильно звужує можливості для початку такого діалогу.