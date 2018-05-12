ТОКІО, 12 травня — , Ксенія Нака. Землетрус магнітудою 5,1 стався в північно-західній префектурі Японії Нагано, повідомило Головне метеорологічне управління країни. © Fotolia / Tom WangЧисло постраждалих під час землетрусу в Ірані перевищила 100 осіб

Осередок землетрусу заліг на глибині 10 кілометрів. Максимальна сила відчутних поштовхів склала п’ять балів за японською семибальною шкалою. Поштовхи різної сили відчувалися ще в 12 префектурах.

Інформації про постраждалих і руйнування до цього часу немає. Загрози цунамі немає.