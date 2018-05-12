ТБІЛІСІ, 12 травня — . Співробітники правоохоронних органів Грузії і спецназ знаходяться в провідних тбіліських нічних клубах, людей з будівель евакуювали, передає телекомпанія “Іберія”. © Sputnik / Alexander Imedashvili Російських дипломатів в Тбілісі змусили зняти георгіївські стрічки

“Правоохоронці і спецназ евакуювали перебувають у клубах відвідувачів, за попередньою інформацією, затримані чотири людини”,- повідомляє ТБ.

Грузинські ЗМІ з посиланням на МВС повідомляють, що в нічних клубах ведуться слідчі заходи. Відвідувачі клубів припускають, що причиною, з якої правоохоронці почали слідства, можуть бути почастішали випадки смертей після вживання нового клубного наркотику.

У нічних закладів збирається все більше молодих людей. Власники клубів за допомогою соцмереж закликають всіх, хто їх підтримує, зібратися біля будівель.