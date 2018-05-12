МЕХІКО, 12 травня – . Нова хвиля зіткнень поліції і учасників протестів у Нікарагуа забрала життя ще трьох осіб, повідомляє в п’ятницю канал Univision. © AP Photo / Alfredo ZunigaВ Нікарагуа опублікували указ про скасування викликала протести реформи

Дві людини у віці 18 до 35 років загинули в результаті атак поліції на будівлі двох університетів у Манагуа, де тривають протести проти уряду Даніеля Ортеги. Причиною загибелі людей стали кульові поранення. Ще один 55-річний чоловік помер у госпіталі від отриманого раніше кульового поранення.

Протести почалися 18 квітня на тлі запропонованої владою реформи, яка передбачала збільшення суми відрахувань роботодавців і працівників у фонди соціального страхування. Президент Ортега вже скасував її.

Загальне число загиблих точно не встановлено, воно оцінюється в кілька десятків осіб – від 48 до 64. За даними правозахисників, також більше 400 людей отримали поранення. Були відзначені випадки незаконних затримань, тортур, зникнень журналістів, які висвітлювали акції протесту. Серед загиблих – два співробітники правоохоронних органів.