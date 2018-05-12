ВАШИНГТОН, 12 травня – . Міністр оборони США Джеймс Мэттис і глава МЗС Південної Кореї Кан Ген Хва обговорили в п’ятницю на зустрічі у Вашингтоні денуклеаризацію КНДР і врегулювання відносин між Сеулом і Пхеньяном, повідомила прес-секретар Пентагону Дана Уайт. Марія ПлотниковаЮжная Корея заявила, що не обговорює з США зняття санкцій з КНДР

“Міністр Кан розповіла про Пханмунджонской декларації та зусиллях щодо поліпшення відносин Півночі і Півдня при досягненні спільної мети денуклеаризації… Міністр Мэттис і міністр Кан висловили надію, що майбутні американо-північнокорейські переговори, заплановані на 12 червня, дадуть історичну можливість досягти дипломатичного рішення, яке призведе до повної, піддається перевірці і незворотною денуклеаризації Північної Кореї”, — йдеться в повідомленні Уайт.

Раніше в п’ятницю Кан провела переговори у Вашингтоні з держсекретарем США Майком Помпео.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня у прикордонному пункті Пханмунджом лідери двох корейських держав домовилися домагатися повної денуклеаризації на Корейському півострові і нормалізації відносин між двома країнами, які формально перебувають у стані війни в 1950-х років.

Саміт США-КНДР пройде 12 червня в Сінгапурі.