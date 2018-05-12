ЄРЕВАН, 11 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що в суботу переїде в передбачений для глави уряду державний маєток.

© Sputnik / Арам НерсесянДом для Саргсяна і кадрові перестановки: Пашинян провів засідання кабміну”Завтра я з сім’єю переїду до державного особняк, так як це передбачено законом”, — сказав Пашинян у відеозверненні, розміщеному на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що зараз у комплексі урядових будівель проживають колишній президент країни Серж Саргсян і голова вищої судової ради, екс-голова Конституційного суду Гагік Арутюнян.

“Саргсян скоро переїде. Йому буде запропонований інший особняк. А що стосується Гагіка Арутюняна, юристи повинні вивчити наскільки відповідає законодавству його проживання там”, — зазначив Пашинян. Він додав, що покаже в прямому ефірі особняк, щоб громадяни знали, за що платять податки.

© Sputnik / Арам НерсесянПашинян доручив забезпечити житлом екс-президента СаргсянаС 13 квітня у Вірменії проходили акції протесту, які очолив лідер опозиційної партії “Громадський договір” Пашинян. Опозиція виступала проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Через кілька днів опозиція оголосила про початок “оксамитової революції”. Незважаючи на це, парламент обрав Саргсяна главою кабміну, проте менш ніж через тиждень, 23 квітня, він подав у відставку на тлі протестів. Восьмого травня Національні збори Вірменії вибрало Пашиняна прем’єром.

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