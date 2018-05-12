ПЕКІН, 12 травня — . Поліція китайського міста Чженчжоу в центральній провінції Хенань вранці в суботу знайшла тіло молодого чоловіка, імовірно, водія онлайн-сервісу таксі Didi Chuxing Technology Co, підозрюваного у вбивстві молодої пасажирки. © Fotolia / SeanPavonePhotoВ Китаї почали антимонопольне розслідування операції Didi Chuxing і Über

“Поліція в ході посилених пошуків підозрюваного у вбивстві 12 травня близько 4.30 за місцевим часом (п’ятниця 23.30 мск) виявила тіло чоловіка в каналі, розташованому поблизу західного ділянки третього транспортного кільця міста Чженчжоу”, — повідомляється в заяві поліції міста.

Відзначається, що знайдений чоловік має сильне схожість з розшукуваним підозрюваним, тому попередньо можна констатувати, що це водій онлайн-сервісу таксі Didi Лю Моухуа, який підозрюється у вбивстві пасажирки Чи Моучжу, повідомляє поліція. Тіло відправлено на експертизу ДНК.

Раніше стало відомо, що 21-річна стюардеса авіакомпанії Lucky Air прізвища після завершення зміни їхала в рідне місто Цзінань провінції Шаньдун. Щоб добратися з аеропорту на вокзал Чженчжоу, вона скористалася сервісом таксі. Дівчина була вбита водієм Didi Chuxing в ніч на 6 травня, на її тілі було понад 20 ножових ран, за попередніми даними слідства, дівчина піддалася сексуальному насильству.

Після того, як випадок набув розголосу, громадськість у соціальних мережах обрушилася на компанію із звинуваченнями в серйозних прогалини у перевірках своїх водіїв і забезпечення безпеки пасажирів. Деякі користувачі популярної соцмережі Weibo пишуть, що особисто бачили у деяких водіїв в машині холодну зброю. Didi Chuxing пізніше оголосив винагороду в 1 мільйон юанів (близько 158 тисяч доларів) за інформацію, яка допоможе поліції знайти підозрюваного.

Це не перший випадок вбивства, скоєного водієм Didi, в травні 2016 року в місті Шеньчжень водій таксі вбив 24-річного чоловіка.