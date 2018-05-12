МЕХІКО, 12 травня – . Президент Аргентини Маурісіо Макрі вирішив не їхати в Росію на чемпіонат світу з футболу з-за складної економічної ситуації в південноамериканській країні, повідомляє портал Nacion з посиланням на близькі до глави держав джерела. Антон ДенисовВсе в човні, не рахуючи Глушакова: оголошено склад збірної Росії на ЧС-2018

“Він не поїде в будь-якому випадку. У нинішній ситуації це вже не те, з чого потрібно виходити”, — сказав джерело.

Спочатку Макрі планував 16 червня бути в Москві на матчі Аргентина-Ісландія, а через п’ять днів – у Нижньому Новгороді на грі своєї збірної з Хорватією. Інший сценарій передбачав його присутність на матчі з Хорватією 21 червня, а через п’ять днів – у Санкт-Петербурзі на матчі з Нігерією.

Фінансово-економічна ситуація в Аргентині в останні дні серйозно ускладнилася. Так, у п’ятницю курс аргентинського песо впав до історичного мінімуму по відношенню до долара США, досягнувши позначки 23,73 песо за одиницю американської валюти, а за тиждень він впав на 6,5%. Це відбувається на тлі переговорів, які влада Аргентини ведуть з МВФ про надання кредитної лінії на 30 мільярдів доларів.