МЕХІКО, 12 травня – . Уряд Аргентини схвалив покупку у ВМС Франції п’яти старих, але модернізованих палубних штурмовиків Super Etendard натомість 14 аналогічних машин, які вже не використовуються. © AFP 2018 / Fred ТаппеаиРоссийские літаки зблизилися з французьким фрегатом в Середземному морі

За повідомленням офіційного порталу Boletin Oficial, вартість контракту складає 12,55 мільйона євро.

Літаки цього типу стоять на озброєнні міноборони Аргентини з 1979 року і брали участь у війні з Великобританією за Фолклендські (Мальвінські) острови в 1982 році.

Контракт передбачає постачання запчастин до купленим літакам.