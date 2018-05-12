МОСКВА, 12 травня — . Двох українських рибалок, зниклих в Азовському морі, затримали російські прикордонники, про це повідомляє запорізьке видання 061.ua з посиланням на управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС України по Запорізькій області. Георгій ЗимаревКрымские прикордонники відпрацюють боротьбу з піратством в Азовському морі

Про затримання рибалок рятувальникам повідомила дружина одного зі зниклих без вести. Зараз, як стверджують у відомстві, рибалки знаходяться в Єйську.

Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що двоє жителів Бердянська вийшли в Азовське море з території місцевої бази відпочинку на човні “Амур” і не повернулися назад. Для їх пошуків задіяли катер, про подію сповістили екіпажі суден і прикордонників.

Російська сторона поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Кримське прикордонне управління ФСБ 4 травня повідомило про затримання в Чорному морі українського риболовецького судна “ЯМК-0041”, незаконно добував камбалу у виключній економічній зоні Росії (на захід від мису Тарханкут). Судно і екіпаж — п’ять громадян України — доставили в Крим “для проведення процесуальних дій”. У Києві заявили про “захоплення” судна і порушили за фактом події кримінальну справу. Російські прикордонники підкреслили, що діяли “в суворій відповідності з міжнародним морським правом”.

© Фото : прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці КрымУкраинский адмірал закликав готуватися до блокади Керченської проливаВ кінці квітня в кримському прикордонуправління ФСБ заявили, що мають намір боротися з браконьєрами в Азовському морі, в тому числі й українськими, з вини яких скорочується популяція дельфінів.

Обстановка в Азовському морі загострилася в березні після того, як українські прикордонники затримали судно “Норд” під прапором Росії. На борту перебували десять членів екіпажу, всі вони росіяни. Їх звинуватили в “порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї”. Дев’ятьох членів екіпажу засудили до штрафів, капітану загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Криму порушили справу про викрадення російського судна.

Пізніше двом членам екіпажу вдалося покинути Україну. Вони назвали це звільненням з полону.

Українські влади продовжують незаконно утримувати ще вісім чоловік.