МЕХІКО, 12 травня – . Голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Кориця засудив в п’ятницю рішення США перенести своє посольство в Єрусалим на зустрічі з президентом Палестини Махмудом Аббасом в Гавані. Михайло ВоскресенскийКуба після Кастро. Підсумки соціалістичного проекту на Острові свободи

У грудні минулого року Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке розташоване в Тель-Авіві. Це рішення викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму відбудеться 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.

“Діас-Кориця підтвердив своє неприйняття одностороннього рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести своє посольство в це місто”, — повідомило кубинське телебачення.

Також новий кубинський керівник підтвердив підтримку з боку Куби права палестинців на створення власної держави.