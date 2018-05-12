ВАШИНГТОН, 12 травня — . Президент США Дональд Трамп виконав прохання губернатора Гаваїв і оголосив острівний штат в Тихому океані зоною лиха у зв’язку з виверженням вулкана Кілауеа, повідомив Білий дім. © AP Photo / Hawaii Electric Light Вивергається вулкан на Гаваях зруйнував понад 30 будинків

“Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив, що в штаті Гаваї має місце велике стихійне лихо, на підставі чого розпорядився надати федеральну допомогу на додаток до зусиль на рівні штату і на місцевому рівні. Це розпорядження відноситься до виверження вулкана Кілауеа і до землетрусів, що відбуваються з 3 травня і до цього моменту”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Федеральна допомога може суттєво посилити фінансові можливості місцевих властей по ліквідації наслідків стихійних лих.

Раніше повідомлялося, що влада Гавайських островів оголосили евакуацію населення після виверження вулкана Кілауеа. ЗМІ повідомляли, що розпорядження про евакуацію торкнулося близько 10 тисяч осіб. Пізніше стало відомо, що потоки лави знищили щонайменше 30 будинків.

Кілауеа, розташований на острові Гаваї (також відомий як Великий острів), називають одним з найбільш активних діючих вулканів на Землі. Також Кілауеа вважається в традиційних віруваннях місцем проживання Пеле — гавайської богині вулканів.