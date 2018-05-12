Повінь – зміна системи

Menu
Close

Держдеп спростував повідомлення про готовність допомогти КНДР у разі денуклеаризації

12.05.2018

МОСКВА, 12 травня — . Держдепартамент США назвав невірними повідомлення в ЗМІ про готовність американської адміністрації надати Північній Кореї економічну допомогу після денуклеаризації, повідомила в Twitter офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

“Що вводить в оману заголовок. Якщо КНДР денуклеаризируется, у них може бути краще майбутнє, яке включатиме міжнародну торгівлю та гостей з усього світу”, — написала Науэрт, прикріпивши до запису посилання на відповідну статтю на сайті телеканалу Fox News.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомляв, що обговорив з північнокорейським лідером Кім Чен Ином гарантії, які США “готові надати” в обмін на денуклеаризацію.

Читайте також:   Польща не може нав'язувати Києву звільнення чиновників, заявив депутат Ради
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *