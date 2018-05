МОСКВА, 12 травня — . Держдепартамент США назвав невірними повідомлення в ЗМІ про готовність американської адміністрації надати Північній Кореї економічну допомогу після денуклеаризації, повідомила в Twitter офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

“Що вводить в оману заголовок. Якщо КНДР денуклеаризируется, у них може бути краще майбутнє, яке включатиме міжнародну торгівлю та гостей з усього світу”, — написала Науэрт, прикріпивши до запису посилання на відповідну статтю на сайті телеканалу Fox News.

Misleading headline. If #DPRK denuclearizes, they could have a brighter future one day, which could include international trade, investment and visitors from around the world. @statedept https://t.co/qYoAKcSMg1

— Heather Nauert (@statedeptspox) 12 травня 2018 р.