МОСКВА, 12 травня — . Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що знайшов свого двійника серед бійців дивізії СС “Галичина”, про це він сказав, виступаючи у Національному університеті “Острозька академія” в Рівненській області, передає видання “ГОРДОН”. © РИА Новини / Павло ПаламарчукВ Києві заявили, що дивізія СС “Галичина” була краще Червоної армії

“Я дивився фотоальбом “Дивізія Галичина”. Я його випадково відкрив на одній сторінці, бачу свій портрет. Моя точна копія восьмого класу, тільки в німецькій формі. Ваффен СС. Я зрозумів, що якщо б мої батьки народилися не в Чернігівській області, а, наприклад, у Дрогобичі, можливо, все було б по-іншому в нашій родині. Наш народ просто штучно розірвали, і кожен раз, щоб отримати свободу, треба було спиратися на одну з цих, нібито, зол”, — розповів він.

При цьому генпрокурор висловив думку, що обговорювати історію “Галичини” мають історики.

© РИА Новини / Павло ПаламарчукАльтернативная історія за версією України: Третій рейх победилДивизию СС “Галичина” створили у 1943 році на Західній Україні з дозволу німецьких окупаційних властей. Влітку 1944 року Червона армія розгромила це з’єднання біля міста Броди.

На Україні до дивізії ставляться неоднозначно: деякі політичні сили стверджують, що “Галичина” боролася за незалежність країни, інші впевнені, що вона виступала на боці нацистів.