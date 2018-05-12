ЛУГАНСЬК, 12 травня — . Українські силовики за добу шість разів обстріляли територію самопроголошеної Луганської народної республіки, один військовий загинув, повідомили в прес-службі Народної міліції ЛНР. © AFP 2018 / Anatolii StepanovВСУ обладнують вертолітні майданчики в Донбасі, заявили в ЛНР

30 березня в Донбасі вступило в силу нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту вже звинуватили один одного в обстрілах.

“За добу українські силовики шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 і 82 міліметри, гранатомети різних типів, БМП-1, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю”, — повідомили в прес-службі.

За даними відомства, обстрілу піддалися позиції ЛНР в районі населених пунктів Калиново, Нижнє Лозове, Жолобок, Лозове, Калинівка.

“В результаті обстрілу території Луганської народної республіки в 13.05 11 травня 2018 року зі сторони ВСУ з міномета калібру 120 міліметрів (10 хв) з напряму Луганське в напрямку Нижнє Лозове отримав осколкове поранення, не сумісні з життям, один військовослужбовець Народної міліції”, — уточнили в прес-службі.

Всього по території республіки було випущено близько 130 снарядів, мін і гранат.

© Киев саботує розведення сил в районі Станиці Луганської, заявили в ЛНРПредставители операції Об’єднаних сил України, в свою чергу, заявили про трьох поранених українських військових при 50 обстріл своїх позицій у Донбасі за добу.

“За минулу добу, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною і контрольованою. Активні бойові дії тривали в усіх напрямках… (Ополченці – ред.) за минулу добу 50 разів порушували мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння… Під час бойових дій троє наших захисників були поранені і евакуювали в госпіталь”, — йдеться в повідомленні прес-центру операції в Facebook.