МОСУЛ, 12 травня — . Парламентські вибори стартували в суботу в Іраку о 7.00 за місцевим часом (збігається з київським часом). © AP Photo / Ahmed AlhusseineyВ Іраку за п’ять днів до виборів вбили кандидата в депутати парламенту

Вибори проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ* (“Ісламська держава”*, заборонена в РФ).

Востаннє голосування в законодавчі збори Іраку проводилося чотири роки тому.

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, вибирати нових депутатів зможуть 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь двадцять дев’ять виборчих блоків, які об’єднали близько двохсот різних політичних партій. Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.

На думку більшості опитаних кореспондентом іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони Халед аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул.

© Sputnik / Сара НуреддинПосол Іраку заявив про остаточну перемогу над ІГ* в странеСледующий фаворит передвиборної гонки — “Альянс фатх”, список якої очолює популярний серед шиїтів екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”. В об’єднання входять представники впливової серед шиїтської громади країни Вищої ісламської ради Іраку і інші невеликі політичні партії. Лідери обох блоків в ході передвиборної гонки ставили собі в заслугу перемогу над терористичним угрупуванням ІГ*.

Також високі шанси на значну кількість місць у парламенті, на думку спостерігачів, у блоку “Держава закону”, очолюваного колишнім прем’єром країни, а нині віце-президентом Нурі аль-Малікі.

*Терористична організація, заборонена в Росії.