РИМ, 12 травня – . Наглядовий суд Мілана ухвалив рішення про реабілітації колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі, який у 2013 році був засуджений Верховним касаційним судом Італії до чотирьох років позбавлення волі у резонансній справі про фінансові махінації в належній йому групі Mediaset, повідомила в суботу міланська газета Corriere della Sera.

© Fotolia / francescopaoliЭкс-ватажок “Коза ностра” дасть свідчення про переговори з владою ИталииСогласно цієї інформації, постанова суду наглядової скасовує попередні рішення італійських судових органів, згідно з яким 81-річний політик протягом шести років після винесення вироку не міг займати державні посади і, отже, балотуватися на виборах.

Рішення суду може бути оскаржене прокуратурою Мілана, однак воно вже вважається що вступив в законну силу.

Верховний касаційний суд Італії 1 серпня 2013 року підтвердив вирок, винесений раніше щодо Берлусконі Апеляційним судом Мілана по справі Mediaset. Екс-прем’єр був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за фінансові махінації, але при цьому термін ув’язнення йому було автоматично скорочений до одного року згідно з законом про помилування від 2006 року. Потім у зв’язку з похилим віком Берлусконі тюремний термін йому був замінений на соціальні роботи в будинку для престарілих. Однак заборона для екс-прем’єра на заняття державних посад досі залишався в силі.

Рішення наглядової суду Мілана має і політичне значення, оскільки Берлусконі і раніше, очолює впливову партію “Вперед, Італія”. 4 березня в Італії відбулися парламентські вибори, які не виявили явного переможця. В даний час переговори про формування нового національного уряду ведуть лідери громадсько-політичного Руху “5 зірок” і партії “Ліга”. Берлусконі вже заявив, що в разі створення такого кабінету міністрів його партія буде знаходитися в “конструктивній опозиції”. Однак якщо такий уряд все-таки не буде сформовано, не виключено, що в країні в найближчі місяці можуть бути проведені дострокові вибори. У цьому випадку Берлусконі зможе прийняти в них повноцінну участь.