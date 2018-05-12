Через атаки загинуло більше 30 осіб.

В результаті нападу бойовиків “Талібану” на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули понад 30 поліцейських.

За словами глави провінційного ради Фарах Фаріда Бахтавар, бойовики в ніч на п’ятницю атакували поліцейську базу в окрузі Балабулук, убивши не менше 23 поліцейських і поранивши трьох.

В результаті другого нападу в місті Фарах бойовики “Талібану” вбили 11 поліцейських і захопили велику кількість зброї та обладнання.

Фарах, віддалена і малонаселений провінція між Іраном на заході і провінцією Хелманд, є “серцем” “Талібану”. В останні місяці в провінції Фарах стала полем бою з талібами.

Через район Балабулук в провінції Фарах пролягають шляхи контрабанди наркотиків.

Спеціальні сили Афганістану за підтримки авіації проводили активні бойові дії, але не змогли запобігти повторні напади бойовиків.