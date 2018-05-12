МОСКВА, 12 травня – . Влада Малайзії заборонила колишньому прем’єр-міністру Наджибу Разаку залишати країну, повідомляє інтернет-версія малайзійської газети The Star з посиланням на Департамент у справах імміграції. © AP Photo / Andy WongНовый етап в історії Малайзії: прем’єр помилував “заклятого партнера”

За даними газети, Департамент у справах імміграції Малайзії в суботу заніс Наджіба Разака і його дружину Росма Мансур в “чорний список”, тепер вони не можуть покинути країну. Рішення відомства було опубліковано через кілька хвилин після того, як колишній прем’єр-міністр написав у Facebook, що в суботу на тиждень їде з родиною у відпустку за кордон.

“Мені повідомили, що Департамент у справах імміграції Малайзії не дозволяє мені і моїй родині виїжджати за кордон. Я поважаю керівництво і залишитися з родиною в країні”, — прокоментував рішення відомства Разак у своєму Twitter.

На загальних виборах, що пройшли у Малайзії 9 травня, опозиційна коаліція на чолі з Махатхиром Мохамадом, який займав пост прем’єр-міністра країни з 1981 по 2003 рік, здобула несподівану перемогу, забезпечивши собі більшість в парламенті і, таким чином, вперше в пост-колоніальної історії країни, відібравши владу у коаліції “Барисан Насіональ” (Національний Фронт). © AP Photo / Aaron FavilaНовый прем’єр Малайзії сформує невеликий кабінет

Разак підтвердив свою поразку на виборах і заявив, що “приймає вибір народу”.

Чинний прем’єр заявив про те, що з’явилася в ЗМІ інформація про майбутнє запровадження в Україні надзвичайного стану у зв’язку з перемогою опозиції на виборах не відповідає істині.

Монархія відіграє в Малайзії церемоніальну роль, проте конституцією країни передбачено ряд ситуацій, в яких панує король може затвердити або не затвердити те чи інше рішення. Королівський трон в Малайзії по черзі займають голови султанатів, з яких складається країна.