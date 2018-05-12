МОСКВА, 12 травня — . Американські винищувачі F-22 здійснили перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-95 у розпізнавальній зоні ППО біля західного узбережжя Аляски. Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на представника Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) Скотта Міллера.

© РИА Новини / Григорій СысоевВ США визнали унікальність російського ракетного комплексу “Кинджал””Два винищувачі F-22 NORAD перехопили і ідентифікували два російських дальні бомбардувальники Ту-95, які летіли в зоні ідентифікації ППО біля західного узбережжя Аляски, на північ від Алеутських островів”, — заявив американський військовий.

Міллер зазначив, що два російських Ту-95 увійшли до 200-мильну (320 кілометрів) зону відповідальності NORAD над Беринговим морем. Після цього американські літаки простежили за ними, поки ті не залишили розпізнавальну зону ППО.

За словами представника американського командування, бомбардувальники не перетинали повітряні кордону США і Канади, пролітали тільки над міжнародними водами і не порушували міжнародних угод.

Раніше Міноборони повідомило, що в район Берингового й Охотського морів у межах планового польоту були спрямовані бомбардувальники Ту-95МС у супроводі протичовнових літаків Ту-142 ВМФ.

Російські ВКЗ регулярно проводять польоти стратегічних бомбардувальників над міжнародними водами. Останній випадок перехоплення американськими літаками біля берегів Аляски стався в травні 2017 року, коли російські літаки наблизилися до Алеутским островів на відстань 80 кілометрів.

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