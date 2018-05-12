Криптовалюта буде призначена для проведення електронних платежів в рамках соціальної мережі

Криптовалюта буде призначена для проведення електронних платежів в рамках соціальної мережі. За словами джерел, робота Facebook в цій області може зайняти роки і вимагає покупки інших компаній, які працюють над блокчейном і криптовалютами.

При цьому наголошується, що у Facebook, на відміну від Telegram, немає планів проводити ICO, тобто виставляти на публічний продаж обмежена кількість квитків.

Раніше повідомлялося, що Facebook провели найбільші кадрові перестановки для створення блокчейн-підрозділу.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг в січні цього року пообіцяв придивитися до криптовалютам.