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Facebook має намір запустити власну криптовалюту

12.05.2018

Facebook намерен запустить собственную криптовалюту

Криптовалюта буде призначена для проведення електронних платежів в рамках соціальної мережі

Криптовалюта буде призначена для проведення електронних платежів в рамках соціальної мережі. За словами джерел, робота Facebook в цій області може зайняти роки і вимагає покупки інших компаній, які працюють над блокчейном і криптовалютами.

При цьому наголошується, що у Facebook, на відміну від Telegram, немає планів проводити ICO, тобто виставляти на публічний продаж обмежена кількість квитків.

Раніше повідомлялося, що Facebook провели найбільші кадрові перестановки для створення блокчейн-підрозділу.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг в січні цього року пообіцяв придивитися до криптовалютам.

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