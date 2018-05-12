Київською місцевою прокуратурою № 1 закінчено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з столичних кооперативів за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в сумі 120 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що з метою отримання неправомірної вигоди керівник гаражного кооперативу штучно створював перешкоди громадянину, який є власником земельної ділянки і розташованого на ньому нежитлового приміщення (гаража), доступ до цього майна та висловлював погрози для його передачі іншим особам у разі неоформления членства в кооперативі та несплати 120 гривень грн нібито в якості членських внесків та податку за користування землею.

В ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій вимагача затримали «на гарячому» при отриманні обумовленої суми коштів.

В даний час досудове розслідування завершено і обвинувальний акт стосовно підозрюваного за ч. 4 ст. 368 -3 КК України направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду.