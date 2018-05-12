МОСУЛ (Ірак), 12 травня — . Силовики в провінції Діяла рано вранці в суботу ліквідували двох терористів-смертників, планували атакувати один з виборчих дільниць на стартували в суботу парламентських виборах в Іраку, заявив глава комітету з безпеки місцевого заксобранія телеканалу “Ас-Сумария”.

© AP Photo / Hadi MizbanВ Іраку стартували парламентські выборыПо його словами, планували теракт радикали були озброєні автоматичною зброєю і одягнені в нашпиговані вибухівкою “пояси смертників”. Терористи були знищені за кілька годин до початку голосування на виборах у парламент, в декількох кілометрах від одного з сільських населених пунктів провінції Діяла.

Парламентські вибори стартували в суботу в Іраку о 7.00 за місцевим часом (збігається з київським часом).

Вибори проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ).

За даними Вищої незалежної виборчої комісії Іраку, вибирати нових депутатів зможуть 24 мільйони виборців з 36-мільйонного населення країни. У виборчих перегонах взяли участь двадцять дев’ять виборчих блоків, які об’єднали близько двохсот різних політичних партій. Виборчком нарахував понад 7 тисяч кандидатів, бажаючих зайняти одне з 329 представлених у парламенті депутатських місць.

Перемогла на виборах коаліції народних обранців належить сформувати уряд, який буде керувати країною наступні чотири роки.