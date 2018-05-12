ДОНЕЦЬК, 12 травня — . Українські силовики 35 разів за добу порушили режим припинення вогню в Донбасі, поранення отримали два мирних жителя, заявив журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню.

© РИА Новини / СтрингерВ ЛНР заявили про шести обстріл з боку ВСУ і одного загиблого за добу”Представництво Донецької Народної Республіки в СЦКК повідомляє: за минулу добу загальна кількість порушень з боку ВСУ склало – 35 разів… Вчора в результаті обстрілу з боку ВСУ поранення отримали два мирних жителя”, — сказав представник відомства.

Крім того в СЦКК додали, що силовики випустили понад 270 мін і снарядів по території ДНР, при обстрілі також використовувалися гранатомети різного типу, бронетехніка і стрілецьку зброю.

“Горлівське напрям: гаубиці 152 міліметра – 20 снарядів; міномети 120 міліметрів – 161 міна, 82 міліметри – 70 хв… Донецьке напрям: міномети 120 міліметрів – дві міни, 82 міліметри – 18 хв… Маріупольське напрям: міномети 82 міліметри – дві міни… Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 1258 одиниць”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

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