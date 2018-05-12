МОСУЛ (Ірак), 12 травня — , Рафаель Даминов. Один з лідерів виборчого блоку “Коаліція Наср”, що вважається фаворитом стартували в суботу в Іраку парламентських виборів, — Халед аль-Обейді упевнений, що за підсумками голосування в країні вперше за довгі роки може бути сформовано працездатний уряд. © Flickr / James (Jim) GordonПроцедура виборів у парламент Іраку

Парламентські вибори почалися в суботу в Іраку о 7.00 за місцевим часом (збігається з київським часом).

Як заявив аль-Обейді в інтерв’ю , в недавньому минулому голова Міноборони Іраку, “позитивна оцінка майбутнього складу уряду заснована на відсутності в передвиборній гонці великих блоків релігійних партій, як шиїтів, так і сунітських”. Екс-міністр, а нині один з лідерів очолюваної прем’єр-міністром країни коаліції, розповів, що “зараз у всіх провінціях Іраку представлені патріотичні блоки”.

“Зважаючи на це розмаїття представлених у списку кандидатів, я з оптимізмом дивлюся на можливість подолання цього конфесійного бар’єру, результатом чого стане поява гідних депутатів, здатних правильним чином представляти свій народ. Ну, а ми в свою чергу зможемо сформувати працездатний уряд”, — заявив аль-Обейді. © REUTERS / Essam al-Sudani Іракські силовики запобігли теракту на виборчій дільниці

Вибори проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ*.

На думку більшості опитаних іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул. © Sputnik / Сара НуреддинПосол Іраку заявив про остаточну перемогу над ІГ* в країні

Наступний фаворит передвиборної гонки — “Альянс фатх”, список якої очолює популярний серед шиїтів екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”. В об’єднання входять представники впливової серед шиїтської громади країни Вищої ісламської ради Іраку і інші невеликі політичні партії. Лідери обох блоків в ході передвиборної гонки ставили собі в заслугу перемогу над терористичним угрупуванням ІГ*.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті ria.ru в 11.00.

* Терористична організація, заборонена в Росії