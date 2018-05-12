МОСУЛ (Ірак), 12 травня — , Рафаель Даминов. США несуть більшу частину відповідальності за міжконфесійну ворожнечу і пов’язані з нею кризи в Іраку, заявив в інтерв’ю Халед аль-Обейді — екс-голова МО країни, один з лідерів виборчого блоку “Коаліція Наср”, що вважається фаворитом стартували в Іраку парламентських виборів.

© AP Photo / Sabah АгагЛидер сунітів прокоментував парламентські вибори в ИракеВыборы в парламент почалися в суботу в Іраку о 7.00 за місцевим часом (збігається з київським часом).

“Американці несуть більшу частину відповідальності за те, що сталося в Іраку, тому що вони перші, хто почав формувати уряд на основі конфесійних квот. Під час правління Пола Бремера (голова тимчасової американської окупаційної адміністрації в Іраку — ред.) було вирішено, що сунітам дістанеться п’ять міністерств, шиїтів – одинадцять, а курдам – сім. Це стало початком межсектантского і національного поділу. Це призвело до такої ситуації, яку ми сьогодні маємо в Іраку — квотами і сектантства”, — заявив політик.

Парламентські вибори в Іраку проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ (“Ісламська держава”, заборонена в РФ).

Війна в Іраку почалася навесні 2003 року з вторгнення на територію країни військ США та її союзників з метою повалення режиму Саддама Хусейна. У вересні 2010 року влада США оголосила про офіційне закінчення бойової операції в близькосхідному державі.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті ria.ru в 11.00.