Туреччина озвучила дату запуску газопроводу



Трансанатолійський газопровід (TANAP), по якому газ буде поставлятися в країни ЄС в обхід Росії, введуть в експлуатацію 12 червня.

Про це заявив міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак.

У церемонії введення TANAP в експлуатацію візьмуть участь президенти Туреччини та Азербайджану – Реджеп Тайіп Ердоган і Ільхам Алієв, глави і міністри інших країн, сказав Албайрак.

На його думку, реалізація проекту TANAP – показник сильного лідерства, довгострокової політики та стабільності.

Голова Міненерго повідомив також, що цього літа Туреччина приступить до глибоководному буріння в Середземному морі.

Початкова пропускна здатність трубопроводу TANAP, як очікується, складе 16 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Близько шести мільярдів кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта – в Європу.

“Південний газовий коридор” є одним з пріоритетних для ЄС проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину в європейські країни.

На початковому етапі газ, який видобуватиметься в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища “Шах Деніз”, розглядається в якості основного джерела для проектів “Південного газового коридору”. На більш пізньому етапі до проекту можуть бути підключені і інші джерела.