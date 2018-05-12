Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про насильство відносно представника влади проти чоловіка, який схопив і проніс декілька метрів співробітника Росгвардии на станції московського метро.

Відеозапис інциденту розійшлася в соцмережах 6 травня. На ній зафіксовано, як чоловік підкрався до групи співробітників Росгвардии, схопив одного з них і зі сміхом проніс декілька метрів. Після цього інші росгвардейцы схопили чоловіка за руки.

Згідно постанови про порушення справи, яке опублікував голова міжнародної правозахисної групи “Агора” Павло Чиков, обвинувачений — чоловік 1990 року народження.

У СК заявили, що він діяв “на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, викликаних виконанням [співробітником Росгвардии] своїх посадових обов’язків по охороні громадського порядку”, і також нібито мав “умисел на застосування насильства, не небезпечного для здоров’я”.