Луценко був призначений зовсім не для того, щоб реформувати прокуратуру або навіть ефективно керувати нею. Він повинен був показати Україні і світовій спільноті, як можна боротися з корупцією без антикорупційного суду, і продовжує це робити: знімає фільми для депутатів, порушує справи проти друзів по фракції, таких як Розенблат, пишуть Вести.

Проблема лише в тому, що ці справи закінчуються пшиком. Той же Розенблат визнаний “потерпілим” у власній справі, а Європа і США не повірив у казки про ефективну Генпрокуратуру – тому питання антикорупційного суду з порядку денного так і не знято, більш того, Рада, очевидно, розгляне його вже на наступному тижні. Це означає, що Юрій Луценко з поставленим перед ним завданням не впорався, його антикорупційне шоу вийшло недостатньо яскравим, – так оцінюють підсумки двох років роботи Юрія Луценка джерела «Вістей» у фракції БПП.

Ця думка може бути суб’єктивним – у такого політичного важкоатлета, як Луценко, заздрісників і недоброзичливців у влади хоч відбавляй, що було помітно і два роки тому, коли Рада з великим скрипом і явно під сильним тиском приймала закон, який дозволив би призначити генпрокурором саме Юрія Віталійовича. Спромоглася зробити це лише з третього разу, і свіжоспечений документ негайно підписав спікер Андрій Парубій, а потім і сидів у сесійній залі президент.

У той же час велика кількість депутатів, у тому числі з коаліції, відкрито противилися цьому призначенню, і навіть не тому, що Луценко не мав юридичної освіти, встановленого генпрокурора законодавством (як раз цю статтю про освіту профільного закону депутати і поміняли лише з третьої спроби). Думка опонентів зводилося до того, що Луценко – фігура політична, тоді як керувати Генпрокуратурою було б не з політичних міркувань, а виключно за законом.

“Новий генпрокурор готовий змінити систему, він не буде ставати частиною системи”, – заперечував їм Максим Бурбак з фракції “Народний фронт”, яка більшістю голосів підтримала кандидатуру Луценка. Навіть Опозиційний блок дав Луценко три голоси, дарма, що через рік Луценко почав “шити справи” депутатам ПРО — Добкіну, Новинському, Балицькому.

“Прихід був вимушеним політичним жестом. Тому що серед прокурорської еліти не було особистостей, які могли б реформувати Генпрокуратури. Завдання Луценко полягала в тому, щоб перетворити її в іншу інституцію. Враховуючи наш рух на Захід, її потрібно було демократизувати. У неї забрали загальний нагляд, дослідне управління, створили ДБР”, — захищає генпрокурора в інтерв’ю “Вістям” політолог Володимир Цибулько.

Весілля сина сокиру і танець з собакою

Зрозуміло, через два роки робити категоричні оцінки успіхів і поразок Юрія Луценка рано. Швидше, це завдання істориків – в майбутньому. Поки ж з аналізу запитів в Google видно, що фігура Луценко українців цікавить у прив’язці до його посади лише в мінімальній мірі. Так часто буває, коли політичний важковаговик займає ту чи іншу надполітичну посаду. Крім того, слід зазначити, що популярність Луценко носить відтінок скандальною. Сверхпопулярными за останній рік є три запиту: “Весілля сина Луценка”, “Луценка з сокирою” і “Луценко танцює з собакою”. Це може служити приводом для роздумів: народ через пошуковики шукає про генпрокурорі в основному негатив. З чого б це?

Весілля сина стала знаменитою завдяки розслідування програми “Схеми”: на урочистому заході у генпрокурора 19 вересня минулого року були присутні перші особи держави – президент, прем’єр, міністр внутрішніх справ. Урочистості пройшли в дорогому ресторанному комплексі під Києвом, їх обслуговували службові автомобілі Генпрокуратури, а охороняло гостей Управління держохорони, його бійці особливо “відзначилися”, напавши на оператора “Схем”, коли він знімав від’їзд президента. В результаті оператор Борис Троценко отримав струс мозку і пошкодження руки.

Сам Юрій Віталійович прокоментував скандал так: “Мій син, відвоювавши під ДАП, не має права на весілля? Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів? Дії УГО відбулися поза моєю території і підлягають оцінці їх керівництва. Повернувши країні 50 мільярдів гривень, я маю право на особисте 5-годинне щастя”.

Аргументи Луценка цілком резонні, однак його іміджу відео з весілля безумовно завдало шкоди, показавши, що генпрокурор водить дружбу з вищим керівництвом країни. Тут одна справа знати, а інша – на власні очі переконатися.

Про козирі недругам і говорити не доводиться. “Ви можете мені назвати назвати хоч один обвинувальний вирок чиновника середньої ланки, якого впіймали на корупції? Не можете, і ніхто не може, тому що їх немає, – каже “Вістям” колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе. – Я вже не кажу про топ–чиновників, таких як Насиров, Охендовський. Чому немає вироків? Тому що зараз генпрокурор також є частиною “недоторканною” еліти. Якщо почнуть серйозно копати, вийдуть самі на себе.”

Другий випадок, який приніс генпрокурора “надпопулярність”, стався в розпал протестів під Верховною Радою 26 лютого 2018 року. Генпрокурор вийшов до активістів руху “Рух нових сил”, що влаштували наметове містечко під його будинком в селі Стоянка в околицях Києва, потрясаючи сокирою в руці. За словами самих активістів, сокирою генпрокурор розбив їх електрогенератор, а також пригрозив учасникам акції фізичною розправою. Вони у відповідь викликали поліцію. Обстановка в ті дні в країні була напружена, по всій видимості, у генпрокурора просто здали нерви.

Третій запит пов’язаний з відео, набрали величезну популярність в Мережі одразу після Нового року. Його в Фейсбуці опублікувала дружина Юрія Луценка Ірина. Собаку звати Черчілль, порода – бернський зенненхунд, це улюбленець родини генпрокурора. Нічого страшного, якби не негативно-іронічна реакція в коментарях на YouTube і соцмережах.

Любити може тільки дурень

“Хто може любити прокурора? Тільки дурень, – коментує все це “Вістям” екс–генпрокурор України Святослав Піскун, який відмовляється давати оцінку діяльності Луценка на зайнятій посаді, вважаючи це порушенням професійної етики. – Але проблема не у фігурах, а в системі. Ось системі в цілому можу дати оцінку. Очевидно, що Гепрокуратура працює неефективно. І в першу чергу це пов’язано з тим, що за останні роки не раз змінювалося законодавство в бік зменшення повноважень ГПУ. Так, прокуратуру позбавили наглядової функції, прокурорів зробили учасників судового процесу, а це означає, що вони входять у взаємодію зі слідчим суддею, слідчими – працюють на єдиний результат. Це вже не нагляд, швидше – співучасть. Крім того, тепер у країні немає єдиного органу, який відповідає за неухильне дотримання закону. Не у кого спитати, розумієте? Інституція втратила свої функції, і тут вже не має значення, хто саме її буде очолювати”.

Кіно для депутатів і конфлікт з НАБУ

Незважаючи на те, що українців, судячи з Google, мало цікавить професійна діяльність генерального прокурора, її не можна назвати зовсім неефективною. Генпрокуратура працює, в тому числі проти народних депутатів. З подачі Юрія Луценка Рада позбавила недоторканності і дозволила вести кримінальне розслідування проти 9 депутатів — Надії Савченко, Олександра Онищенка, Андрія Лозового, Євгенія Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова, Олеся Довгого, Вадима Новинського, Михайла Добкіна. Примітно, що Розенблат, приміром, член парламентської фракції БПП, яку Луценко очолював до свого обрання генеральним прокурором.

Луценко як політик точно знає, як переконати депутатів проголосувати за зняття депутатської недоторканності. Він показує депутатам “кіно” – фільми з матеріалами справи, зібрані слідчими МВС, НАБУ або самої Генпрокуратури. Правда, подекуди перегинає палицю, наприклад, називаючи підозрюваних винними або розкриваючи таємниці слідства. За це в лютому нинішнього року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів навіть відкрила дисциплінарне провадження щодо нього.

Ще одна претензія, опосередковано пов’язана з фільмами в Раді – це самопіар. У квітні 2018 року Центр протидії корупції подав до суду на Генпрокуратуру, оскільки наполягав, що “соціальна реклама” Генпрокуратури на білбордах і по ТБ – це насправді політична реклама самого Луценка. Справа поки не закінчилося нічим.

“До плюсів в роботі Луценка можна віднести високу прозорість в роботі органу і те, що Генпрокуратура стала більш активною в інформаційному плані. Звичайно, вона іноді працювала, як PR-агентство, – аналізує діяльність генпрокурора директор Інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. – Обіцянки Луценко не всі були виконані. Наприклад, він обіцяв прийти на рік-півтора, але вже два минуло. Також він не справляється з боротьбою з корупцією – ніхто з топ-корупціонерів не посаджений. Навіть конфісковані гроші Януковича оскаржені в судах, і ми будемо повертати їх ще наступного генпрокурора. І нардепи, яких Луценко звинувачував у корупції, не сидять. Сидить тільки Савченко — і зовсім не корупційній справі. На жаль, він часто займався політичними розбірками. Також один з мінусів — конфлікт з НАБУ і створення кризи у відносинах з антикоррупционерами. Якщо порівнювати його з попередниками, то він трохи краще Махніцького і Яреми, але гірше Шокіна, який виглядав більш професійним прокурором”.

Очолити партію влади

Завдяки все тій же програмі “Схеми” стало відомо, що зимову відпустку Юрій Луценко із сім’єю провів на Сейшелах, витративши не менше 52 тис. євро. Ще гірше, що він почав виправдовуватися, заявивши, що гроші на поїздку йому надав син, який займається бізнесом, а сам відпочинок «не мав ніякої надмірності, він вкладається в те, що дозволяє собі середній клас». Це викликало резонанс навіть за кордоном. Так, директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер написав: “Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що «відпочинок на курорті Four Seasons на Сейшельських островах є чимось, що може собі дозволити пересічний українець з середнього класу». Це може стати прекрасним виборчим слоганом”.

Карпентер явно натякнув на політичні амбіції Юрія Луценка, які постом генерального прокурора явно не обмежуються. Але чи є у Луценка політичні перспективи – питання неоднозначне. Причому злегка негативний відтінок його популярності не може перекреслити. Так, політолог Цибулько вважає, що Луценко поки лише починає знаходити підходящу для себе роль в майбутніх політичних кампаніях. Інші експерти припускають, що у нього є перспектива стати прем’єр-міністром.

“Думаю, Луценко зміцнив свої політичні позиції, використовуючи посаду генпрокурора, – вважає доктор юридичних наук, екс-заступник секретаря РНБО України Степан Гавриш. – Він діяв ефективно і впливово, формуючи внутрішні тренди. При ньому втратила частину повноважень прокуратура, залишилася ключовим креативним органом, який стабілізує роботу парламенту і взагалі всіх сил, що мають вплив в Україні. Його руками владу здійснює контроль за усіма групами впливу: економічними і політичними. Луценка демонструє, що може рухатися в бік прем’єрства або навіть президентства, чекаючи свого часу. Думаю, його величезний досвід політичної боротьби може серйозно вплинути на виборчу кампанію. Можливо, його функція буде полягати в боротьбі з опонентами влади руками Генпрокуратури.”

Руслан Бортнік уточнює, що ймовірність прем’єрства у Луценка є, але вона невелика – приблизно 30%. У разі невдачі в боротьбі за прем’єрське крісло, на думку політолога, Луценко “може очолити партію влади, йти з нею на вибори, залишитися в політиці і при владі, але без таких вершин, які йому зараз доступні”.

Раніше «Вести» сообащали про те, що Спеціальний прокурор Роберт Мюллер отримав повноваження розслідувати роботу Пола Манафорта на уряд України. Відповідне таємне доручення видав йому заступник міністра юстиції США Рід Розенстин.