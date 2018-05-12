Департамент міського господарства Одеської міської ради оголосив новий аукціон для купівлі двох позашляховиків, вартість яких складе близько 2,2 ммиллиона гривень. Відповідну тендерну пропозицію виставлено на сайті державних закупівель ProZorro.

Департамент цікавиться позашляховиками, які вироблені в Україні не раніше ніж в 2018 році. Чиновники з департаменту воліють чорний або інший темний колір, автомобіль повинен бути новий, без пробігу.

Машини обов’язково повинні бути обладнані системою «погані дороги», легкосплавними дисками, автоматичною коробкою передач на 7 сходинок, двозонній системою кондиціонування з електрорегулюванням і комбифильтром.

Бажано, щоб в автомобілях були встановлені опції рульового управління радіо та телефоном, інформаційного радиоголосового управління та системою гучного зв’язку. Важливо для покупців і наявність підігріву сидінь.

Відзначимо, в березні цього ж департамент мерії Одеси оголошував тендер на два Toyota Land Cruiser за 4,2 мільйони гривень. Але після бурхливої реакції громадськості його скасували.

Раніше повідомлялося, що автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату урядового уклало три угоди про закупівлю автомобілів 2017 випуску на загальну суму 22,13 млн грн, порушивши урядову постанову про граничну вартість закупівлі легкових автомобілів для обслуговування членів Кабміну.