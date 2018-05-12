КИЇВ, 12 травня — . Україна перевіряє інформацію про можливе затримання російськими прикордонниками двох рибалок з Бердянська в Азовському морі, повідомив інтернет-виданню “Українська правда” начальник управління департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

© РИА Новини / Борис БабановНа Україні заявили про затримання російськими прикордонниками двох рибалок”Консул перевіряє інформацію про затримання російськими прикордонниками двох громадян України, які вийшли на катері в Азовське море і не повернулися, і їх можливе утримання в Краснодарському краї”, — повідомив він.

За даними видання, українська держслужба з НС в Запорізькій області повідомила, що 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська, вони на човні “Амур” вийшли в море з території бази відпочинку “Іскра” Бердянської коси і не повернулися. Напередодні дружина одного зі зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка та його товариша, в даний час вони нібито знаходяться в місті Єйськ Краснодарського краю.

Раніше кримське прикордонне управління ФСБ РФ повідомило про затримання українського риболовецького судна “ЯМК-0041”, незаконно вылавливавшего камбалу у виключній економічній зоні Росії.