МОСУЛ (Ірак), 12 травня — , Рафаель Даминов. Головним завданням майбутнього уряду Іраку стане протидія корупції та побудова правової держави, заявив в інтерв’ю Халед аль-Обейді — екс-голова МО країни, один з лідерів виборчого блоку “Коаліція Наср”, що вважається фаворитом стартували в суботу в Іраку парламентських виборів.

© AP Photo / Sabah АгагХалед аль-Обейді поклав на США відповідальність за чвари в ИракеВыборы проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ*.

“Вважаю, що головним завданням, що стоїть перед урядом, є: протидія корупції, яка стала причиною руйнування іракського держави, забезпечення верховенства закону, початок роботи з будівництва правової держави і громадянського суспільства. Це головні виклики, тут ми повинні добре попрацювати”, — заявив політик.

© Sputnik / Сара НуреддинВ Іраку побоюються, що бойовики можуть повернутися при обмеженні прав суннитовПо думку більшості опитаних іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул.

Наступний фаворит передвиборної гонки — “Альянс фатх”, список якої очолює популярний серед шиїтів екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”. В об’єднання входять представники впливової серед шиїтської громади країни Вищої ісламської ради Іраку і інші невеликі політичні партії. Лідери обох блоків в ході передвиборної гонки ставили собі в заслугу перемогу над терористичним угрупуванням ІГ*.

* Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІГ) заборонена в Росії.

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