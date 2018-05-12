Раніше стосовно Берлусконі діяла заборона на участь у виборах до 2019



Наглядовий суд Мілана (Італія) скасував заборону лідеру партії “Вперед, Італія” Сильвіо Берлусконі на участь у виборах. Про це

Повідомляється, що рішення суду щодо Берлусконі вступило в силу, але його ще можна оскаржити. Відзначимо, в 2013 році екс-прем’єра Італії засудили до 4 років позбавлення волі за фінансові махінації, а також заборонили до 2019 року брати участь у виборах.

Пізніше термін замінили на громадські роботи, в лютому 2015 року Берлусконі звільнили від останніх 45 днів громадських робіт за хорошу поведінку. Нагадаємо, в березні 2018 року на парламентських виборах в Італії переміг правий блок, куди входить політична сила Берлусконі. Проте жодна з партій і коаліцій не отримала достатньо голосів для формування уряду.

У травні президент Італії Серджіо Маттарелла оголосив про можливе проведення восени дострокових виборів у парламент. У цьому випадку Берлусконі зможе прийняти в них участь.