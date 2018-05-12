В результаті аварії загинули дві людини, а поліцейський був готовий закрити на це очі

В Одесі на отриманні 5 тис. доларів хабара затримали слідчого Національної поліції, який хотів закрити справу про ДТП, в якому загинули 2 людини.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури.

За інформацією від прокурорів, підозрюваного спільно з СБУ затримали 11 травня. Відомо, що чоловік працював у слідчому відділі по розслідуванню злочинів у сфері транспорту ГУ Нацполиции в Одеській області.

“Встановлено, що слідчий вимагав від двох громадян 5000 доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності одного з них та закриття кримінального провадження за фактом ДТП з двома загиблими”, – йдеться в повідомленні прес-служби.

Відзначається, що затримання відбулося під час отримання частини хабара у розмірі 1 тис. доларів.

Наразі, зловмиснику вирішують питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – хабар.