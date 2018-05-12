МОСУЛ (Ірак), 12 травня — , Рафаель Даминов. Один з лідерів виборчого блоку “Коаліція Наср”, що вважається фаворитом стартували в суботу в Іраку парламентських виборів, Халед аль-Обейді в інтерв’ю заявив, що побоюється можливих фальсифікацій в ході голосування.

© AP Photo / Sabah АгагЭкс-міністр Іраку назвав головним завданням нового кабміну боротьбу з коррупциейПарламентские вибори в Іраку проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ).

“Я вважаю, що це найбільший виклик (можливість фальсифікацій – ред.), тому що фінанси, спрямовані для досягнення політичних результатів, грають свою роль. Я побоююся, що деякі люди в ряді виборчих дільниць можуть проявити слабкість, занепокоєння. У будь-якому випадку, навіть якщо такі випадки відбудуться, то вони не будуть дуже значними”, — заявив політик.

© REUTERS / Thaier al-SudaniЛидер сунітів прокоментував парламентські вибори в ИракеПо думку більшості опитаних кореспондентом іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони Халед аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул.

Список “Альянс фатх” очолює популярний серед шиїтів екс-міністр транспорту і командир найбільшого в шиїтському ополченні “аль-Хашд аш-Шааби” загону “Бадр”. В об’єднання входять представники впливової серед шиїтської громади країни Вищої ісламської ради Іраку і інші невеликі політичні партії. Лідери обох блоків в ході передвиборної гонки ставили собі в заслугу перемогу над ІГ.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті ria.ru в 11.00.