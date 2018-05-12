МОСУЛ (Ірак), 12 травня — , Рафаель Даминов. Багдад буде проводити збалансовану зовнішню політику і не пристане ні до США, ні до РФ, у нього свої завдання, вважає Халед аль-Обейді — екс-голова МО Іраку, один з лідерів виборчого блоку “Коаліція Наср”, що вважається фаворитом стартували в суботу в Іраку парламентських виборів.

© AP Photo / Sabah АгагЭкс-міністр Іраку назвав головним завданням нового кабміну боротьбу з коррупциейВыборы проходять вперше після визволення країни від терористичного угруповання ІГ*.

Як заявив аль-Обейді в інтерв’ю , Ірак продовжить збалансовану політику, розпочату прем’єр-міністром Хайдером аль-Абаді, і не примкне до жодної з існуючих у регіоні та світі альянсів.

“Нам не хотілося б бути в осі РФ, ні США, щоб доставити собі ще більших бід. У нас є внутрішні проблеми. Ми хочемо відновити свою країну, хочемо відновити гідне життя іракського громадянина будь-яким способом, і зберегти суверенітет Іраку”, — заявив політик.

На думку більшості опитаних іракських експертів, найбільший шанс сформувати наступний уряд країни має один з двох виборчих блоків — “Коаліція Наср” (“Коаліція перемоги”) і “Альянс фатх” (“Альянс завоювання”). Перший блок очолює прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді. У нього також входять і інші видні діячі шиїтської партії “Ісламський заклик”. У списку “Наср” і один з найвпливовіших політиків сунітської громади країни, екс-міністр оборони аль-Обейді. Вважається, що його присутність у цьому блоці принесе цієї коаліції голоси більшості жителів сунітських районів країни, особливо провінції Найнава, адміністративним центром якої є місто Мосул.

* Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІГ) заборонена в Росії.

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