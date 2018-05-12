МОСКВА, 12 травня — . Українські фахівці провели на полігоні “експертне відтворення” передбачуваного теракту у Верховній раді, який, як вважає слідство, планували здійснити народний депутат Надія Савченко і парламентер з обміну полоненими в Донбасі Володимир Рубан. Про це в ефірі радіо “Новий час” розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

© РИА Новини / СтрингерВоенный прокурор України заявив, що Савченко приносила в Раду гранатыПо його словами, експерти змоделювали мінометний обстріл будівлі Ради з боку Труханового острова.

“Я хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном і підозрюваної Савченко, ті міни, які були заздалегідь привезені окремо від мінометів, вчора були випробувані на полігоні в тій траєкторії, як це планувалося”, — пояснив Матіос.

Він наголосив, що зброю було чинним — “придатним для стрільби і нанесення поразок”.

За версією Генпрокуратури, Савченко планувала теракти в будівлі парламенту і урядовому кварталі. Генпрокурор Юрій Луценко стверджує, що вона збиралася “мінометами обрушити купол Ради” і “добити з автоматів” вижили. Депутата заарештували до 20 травня, їй загрожує від п’яти років до довічного позбавлення волі. СтрингерСавченко за 50 днів голодування скинула 17 кілограмів, повідомила її сестра

В березні 2016 року російський суд засудив Надію Савченко до 22 років за причетність до вбивства журналістів в Донбасі. Суд встановив, що саме вона в червні 2014 року коректувала артилерійський вогонь по групі луганських ополченців і російських репортерів, в результаті чого загинули співробітники ВГТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин. Пізніше президент Росії помилував Савченко, і вона повернулася на Україну.